(ANSA) - PARIGI, 19 MAG - "In Commissione Ue, continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Ed è in questo spirito che stiamo anche esaminando la richiesta dell'Italia": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine del G7 Finanze a Parigi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. (ANSA).