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(ANSA) - BRUXELLES, 09 APR - La tregua "porta una necessaria de-escalation". "Ma le prospettive di lungo periodo restano oscurate da una profonda incertezza. L'economia europea rimane quindi esposta al rischio di uno shock stagflazionistico: una situazione in cui una crescita più lenta coincide con un'inflazione più elevata. L'analisi condotta dalla Commissione ha rilevato che la crescita dell'Ue quest'anno potrebbe essere inferiore dello 0,2-0,4%" "nello scenario di una perturbazione di breve durata". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia Valdis Dombrovskis al Pe. Con una crisi più lunga "la crescita potrebbe quindi essere inferiore dello 0,4-0,6%". (ANSA).