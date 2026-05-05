(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - "Abbiamo avuto questa discussione ieri all'Eurogruppo, e va detto che i ministri hanno espresso opinioni divergenti sulla necessità di una maggiore flessibilità fiscale. Al momento, quindi, il nostro orientamento è di utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici. Naturalmente, come Commissione, continuiamo a monitorare da vicino la situazione e siamo pronti a reagire qualora le condizioni lo richiedano". Lo ha ribadito il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo interpellato nuovamente sulla proposta del ministro Giancarlo Giorgetti di estendere la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa anche ai costi straordinari per supportare alcuni comparti colpiti dal caro-energia. "Ne abbiamo discusso bilateralmente ieri con il ministro Giorgetti, ed è stato anche parte delle discussioni all'Eurogruppo, così come delle nostre discussioni odierne più concise sullo stesso tema - ha affermato -. In questo contesto, il consiglio della Commissione è di garantire che le misure di sostegno all'economia siano, in questa fase, temporanee e mirate e non portino a un aumento della domanda aggregata di energia, perché ci troviamo in una situazione di shock dell'offerta. Se vengono adottate misure ampie in molti Stati membri e in altri Paesi, che sostengono i consumi attenuando il segnale dei prezzi, si rischia di mantenere i prezzi dell'energia più elevati, con un costo fiscale elevato e benefici molto limitati per famiglie e imprese che si intendeva aiutare", ha detto Dombrovskis. (ANSA).