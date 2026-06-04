(ANSA) - MOSCA, 04 GIU - Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori con gli Usa, ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo Stretto di Bering, da lui proposto nell'autunno scorso, e ha annunciato un "accordo" che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione. "A proposito del tunnel, avremo notizie domani, firmeremo un accordo per continuare la progettazione, ci sarà un tunnel", ha affermato Dmitriev, citato dall'agenzia Interfax, parlando con i giornalisti a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). (ANSA).