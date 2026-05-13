(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La rottamazione quinques viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali. Prevista la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. E' quanto prevede un emendamento approvato oggi al decreto Fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo 1 gennaio 2000-dicembre 2023 anche per gli enti territoriali. Gli importi, che verranno calcolati secondo un preciso calendario, andranno versati entro il 31 gennaio 27 in un'unica soluzione oppure in 54 rate bimestrali. (ANSA).