(ANSA) - ROMA, 10 GIU - È stato ritirato per problemi di copertura l'emendamento di Forza Italia al dl accise ter che prevedeva un ravvedimento speciale per le partite Iva che aderivano al nuovo biennio del concordato. Secondo il presidente della Commissione, Massimo Garavaglia, la misura sarà oggetto di un ordine del giorno e "il governo si è impegnato a trovare una soluzione". L'emendamento ritirato, a prima firma di Lotito, prevedeva per i soggetti Isa che aderiscono al concordato per il biennio 2026-2027, anche rinnovando l'adesione al biennio 2024-2025, che potessero "adottare il regime di ravvedimento", versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. (ANSA).