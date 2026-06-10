(ANSA) - ROMA, 10 GIU - È stato ritirato l'emendamento al dl accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende, dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento, poi è atteso il parere della commissione Bilancio e il mandato al relatore. (ANSA).