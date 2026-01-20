(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - Resta stabile al 5,1% anche nel trimestre chiuso a fine novembre del 2025, vale a dire al livello record da 5 anni, il tasso di disoccupazione registrato nel Regno Unito dai dati ufficiali dell'Office for National Statistics (Ons), l'Istat britannico. L'indicazione, resa pubblica oggi, rappresenta un nuovo motivo di allarme per il governo laburista di Keir Starmer, sotto tiro per i risultati finora deludenti della sua politica economica a un anno e mezzo dall'arrivo a Downing Street. Analisti e operatori puntano il dito contro le incertezze legate all'impatto della controversa manovra finanziaria d'autunno presentata a novembre a colpi di tassi dalla cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, titolare delle Finanze e del Tesoro nella compagine governativa, oltre che sui timori legati alla politica dei dazi dell'amministrazione di Donald Trump. Liz McKeown, direttrice del dipartimento di statistiche economiche nell'Ons, come parallelamente il livello di crescita dei salari nel settore del business privato sia a sua volta calato al minimo da 5 anni, a differenza della tendenza al rialzo nel settore pubblico. Ashley Webb, analista di Capital Economics alla City, ritiene da parte sua che questi dati sull'occupazione possano indurre la Bank of England a giudicare prematuro nella riunione di febbraio un nuovo taglio dei tassi d'interesse: atteso con ansia dal governo (oltre che da imprese e sindacati) per provare a dare una scossa all'asfittica crescita dell'economia del Regno. (ANSA).