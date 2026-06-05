(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Sparato alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un ragazzo legato da vincoli di parentela con elementi della camorra: è quanto ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito delle indagini su una presunta rapina, avvenuta una settimana fa a Napoli, che ha visto vittima un disabile 29enne a cui nel 2019 venne amputata l'altra gamba a causa di un grave incidente stradale. La vittima e l'aggressore si conoscevano e il ferito alle forze dell'ordine aveva riferito di essere stato colpito durante il tentativo di rapina dell'orologio. Gli accertamenti della Polizia, però, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di scoprire la verità, successivamente confermata dalla vittima alla presenza del suo legale, l'avvocato Francesco Petruzzi. Il 29enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato attirato in una trappola: l'aggressore, con una scusa, gli ha chiesto un appuntamento via telefono a cui poi si è recato in sella a uno scooter insieme con un altro giovane. Quando il 29enne è sceso in strada l'aggressore ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, per poi dileguarsi. Prima però gli ha sfilato l'orologio, poi restituito a seguito una trattativa. Oggi, la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale finalizzato a salvargli la gamba. (ANSA).