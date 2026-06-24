(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il buon apprendimento passa anche da condizioni di benessere psicofisico: l'ondata di calore che sta invadendo l'Italia è sotto gli occhi di tutti, e le condizioni in cui si stanno affrontando le prove di Maturità in diversi Istituti sono insostenibili. Serve urgentemente un piano per munire le scuole di impianti di climatizzazione, e non parlo soltanto degli istituti superiori: i medesimi problemi si avvertono ovunque, a partire dall'infanzia che prosegue fino a fine giugno. Gli stessi operatori scolastici, dai dirigenti ai docenti al personale Ata, sono spesso costretti a lavorare in condizioni non accettabili: gli uffici, fra l'altro, restano aperti anche tutta l'estate". Così all'ANSA il presidente nazionale Dirigentiscuola Attilio Fratta. (ANSA).