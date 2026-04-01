(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Diremo ai magistrati che non c'è un centesimo della criminalità organizzata ne 'Le 5 Forchette', non c'entra nulla la famiglia Caroccia, non c'entra nulla la famiglia Senese. I soldi sono stati messi da Delmastro: questo lo chiariremo perché è tutto tracciato". Lo ha detto l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Miriam Caroccia e Mauro Caroccia, indagati per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, prima di entrare in Procura a Roma dove verranno interrogati i suoi assistiti. (ANSA).