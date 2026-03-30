(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Il diciassettenne arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros avrebbe avuto intenzione di colpire un liceo artistico di Pescara. Lo si evince dall'ordinanza di custodia cautelare nella quale il gip evidenzia l'"espresso intento" del ragazzo di "compiere azioni analoghe" a quelle di Breivik e Tarrant, autori delle stragi di Utoya e Christchurch, "(quali una nuova Columbine presso il liceo artistico di Pescara), portando così a compimento l'attività autoaddestrativa a lungo coltivata". (ANSA).