(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "In merito al ricorso presentato da Rocco Basilico dinanzi alle competenti autorità lussemburghesi, Delfin precisa che le deliberazioni sono state adottate nel pieno rispetto della normativa applicabile, dello statuto sociale e delle maggioranze richieste". La holding della famiglia Del Vecchio, si legge in una nota, "ritiene che tale ricorso sia infondato e non sia idoneo a incidere né sul trasferimento delle quote" a Leonardo Maria Del Vecchio "né sulle delibere regolarmente adottate". La società "difenderà la posizione secondo cui le deliberazioni dei soci approvate il 27 aprile 2026 sono conformi al diritto lussemburghese". La posizione di Delfin segue il ricorso di Basilico, uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il passaggio del 25% di Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio in parallelo alla decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding lussemburghese. (ANSA).