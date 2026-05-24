(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Una riapertura dello stretto di Hormuz richiede "tempo per tornare ad una normalizzazione dei flussi al 100%. Stimiamo un mese per i flussi petroliferi e 3-6 mesi per i prodotti raffinati, chimici e alluminio". Lo afferma all'ANSA Gregorio De Felice, chief economist & head of research di Intesa Sanpaolo a margine del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. Ma l'effetto sui prezzi di questi beni potrebbe manifestarsi già "prima sul mercato dei future - aggiunge - se l'accordo sarà convincente. D'altronde i mercati non hanno mai seriamente creduto ad una escalation militare giudicando il conflitto temporaneo. Lo abbiamo anche visto sui mercati azionari le cui quotazioni sono generalmente superiori a quelle precedenti l'inizio dei bombardamenti". (ANSA).