(ANSA) - RIMINI, 11 GIU - "Grazie a chi in questo mesi mi ha sostenuto anche con messaggi, con lettere e con affetto. Io voglio restare in Italia. È un paese che mi piace, è il mio sogno e non voglio andare via". Lo ha detto Louis Dassilva in un incontro con la stampa nello studio dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Solo dichiarazioni e nessuna domanda permessa a Dassilva che martedì è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli e dalla corte di assise per mancanza di prove. "Ringrazio le mie mogli perché se ho avuto pazienza è grazie a loro". Appena potrà andrà a trovare la compagna in Senegal con cui ha due figli, poi tornerà in Italia. (ANSA).