(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sulla Alta velocità Napoli -Roma, la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli (Caserta) . I treni Alta Velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, rende noto Infomobiltà, il sito di Trenitalia Tra i treni Av direttamente coinvolti, quello partito alle 6,00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 con destinazione Milano. (ANSA).