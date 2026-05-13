(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La Commissione Ue ha presentato un nuovo 'Pacchetto Passeggeri' per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Ue, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio 'Un viaggio, un biglietto, pieni diritti'. L'obiettivo è consentire ai passeggeri di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori su una piattaforma a scelta, indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria. I viaggiatori avranno più diritti sui biglietti così acquistati. E le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. (ANSA).