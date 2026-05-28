(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Antonio Gozzi, ligure, a Genova guida il gruppo Duferco presente in 29 Paesi, con sei stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca: è presidente di Federacciai ed uno dei vicepresidenti di Confindustria. Gioconda Gritti insieme al marito ha avviato nel 1966 a Brusaporto (Bergamo) nel 1966 il ristorante tre stelle Michelin di Brusaporto 'Da Vittorio', oggi centro di un gruppo della ristorazione, del catering e dell'ospitalità da 635 dipendenti. Sono tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica in occasione del 2 giugno. Giorgio Marsiaj, torinese, vicepresidente di Confindustria, ha fondato nel 1972 la Sabelt per la produzione di cinture di sicurezza, cresciuto con prodotti di alta gamma anche per lo sport, fornisce sette squadre di formula uno, è arrivato all'aviazione ed allo spazio realizzando i sistemi di ritenuta per la stazione spaziale internazionale Iss. Nell'agroalimentare Marina Cvetic, Chieti, tra i principali produttori di Montepulciano con la cantina Masciarelli Tenute Agricole fondata dal marito per valorizzare i vitigni autoctoni abruzzesi. Giacomo Ponti, Novara, è presidente di Federvini: l'azienda di famiglia ha le sue radici a Ghemma (Novara), dal 1787: è sinonimo di 'aceto' da 9 generazioni. La siciliana Giusepina Vitale ha fondato con il marito la Prezzemolo & Vitale, da piccola bottega di Palermo alla distribuzione ed alla gastronomia di alta qualità, con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra, e nell'e-commerce. Ambrogio Invernizzi è presidente dell'azienda casearia Inalpi, fondata dal padre a Moretta (Cuneo). Michela Pallini a Roma è presidente e ad dell'azienda di famiglia che produce distillati dal 1875, oggi con oltre 100 tra amari, sciroppi e liquori (come il Mistrà): 3 milioni di litri l'anno. Bruno Piraccini è cofondatore di Orogel, la cooperativa agricola di Cesena leader dalla semina alla tavola nei surgelati. Sabato D'amico è ad dell'azienda di famiglia D&D di Pontecagnano Faiano (Salerno), produce conserve alimentari. Roberto Coin ha fondato negli anni '70 a Vicenza l'omonima azienda artigiana orafa, made in Italy con export in 60 Paesi. Gli abbattitori rapidi di temperatura per alimenti della Irinox, nata a Corbanese, alle porte di Treviso sono una eccellenza, anche nella Silicon Valley: l'hanno chiamata 'la signora del freddo', Katia Da Ros, ad dell'azienda fondata dal padre; è stata vicepresidente di Confindustria con una delega all'ambiente, sostenibilità e cultura. Lorenzo Delladio guida l'azienda di abbigliamento sportivo 'La sportiva', a Trento, fondata dal nonno come laboratorio artigianale di scarponi per boscaioli e agricoltori delle valli dolomitiche. Giorgio Girondi, Verona, è presidente di Ufi Filters, 22 stabilimenti, produce filtri per automotive (con 10 scuderie di formula uno), nautica e aerospazio. Vincenzo Andronaco, originario di Messina, emigrato in Germania a lavorare come operaio edile, ha fondato il Gruppo Andronaco che commercializza specialità gastronomiche italiane, con nove centri di distribuzione, 10 supermercati e bistrot, 300 dipendenti. Matterino Dogliani (Cuneo) è fondatore della holding Fininc, con Inc ed il consorzio Sis realizza e gestisce opere infrastrutturali (come le autostrade) con un portafoglio commesse da oltre 1,5 miliardi e 2.350 dipendenti. Giuseppe Fontana a Veduccio con Colzano (Monza e Brianza) è residente dell'azienda di famiglia, Fontana Gruppo, tra i leader mondiali per viti e bulloni: 26 stabilimenti nel mondo, 4mila dipendenti. E' nell'industria farmaceutica Sergio Fontana, fondatore di Farmalabor a Canosa di Puglia. Carlo Lastrucci è presidente di Powersoft, fondata dai figli Luca e Claudio con Antonio Peruch in un garage a Firenze, ha 4 stabilimenti ed è presente in 80 paesi con tecnologie leader per l'audio professionale, come gli amplificatori. L'azienda di famiglia di Giacomo Ibba, fondata a Oristano, è tra le principali nella grande distribuzione in Sardegna e Centro Italia. Elisabetta Moro è presidente di Pfm, fondata con il marito, eccellenza nelle macchine per il packaging, a Torrebelvicino (Vicenza). Giancarlo Negro guida la Links Management and Technology, Lecce, fondata nel 1999 con 3 dipendenti e oggi capogruppo di sette società di sviluppo sofware e servizi It. Alberto Sorbini, Milano, è presidente dell'azienda di integratori Enervit. Marco Trombetti, Roma, guida Translated, la piattaforma di traduzioni pioniera dell'Ia, fondata nel 199 con la moglie: tra i suoi 400mila clienti anche Google e Uber. Patrizia Zucchi guida il gruppo energetico Socogas di Fidenza (Parma), fondato dal papà Renzo e dalla mamma Iole nel 1967: 250 dipendenti, movimenta 50mila tonnellate l'anno di gpl. (ANSA).