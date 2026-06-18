(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La seconda ondata di caldo estremo africano, dopo quella di fine maggio, in arrivo in Italia da sabato e che colpirà mezza Europa raggiungendo persino la Danimarca, spingerà anche nel nostro Paese i termometri fino a 38-39°C entro il weekend, con la concreta possibilità di toccare la soglia critica dei 40°C all'ombra a Firenze nel corso della prossima settimana. E' la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. A destare forte preoccupazione, però, non sono solo le temperature massime diurne. "Assisteremo - afferma l'esperto - alle cosiddette notti "super tropicali": la prossima settimana in Pianura Padana si temono minime intorno ai 27-28°C. Città come Milano assumeranno tratti climatici simili a Bangkok, alternando giornate torride, con valori fino a 10°C oltre le medie del periodo, a nottate afose, umide e che non offriranno alcun sollievo dal caldo". Al momento, precisa Tedici, "le mappe meteorologiche non indicano cambiamenti sostanziali fino alla fine del mese. Sebbene non si escluda la formazione di isolati temporali di calore, specialmente al Nord durante le ore pomeridiane, questi potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio. L'acqua precipitata, evaporando rapidamente al suolo, farà impennare i tassi di umidità: potremmo ritrovarci con temperature assolute lievemente inferiori (magari 33°C invece di 38°C), ma con una temperatura percepita di gran lunga superiore e decisamente più opprimente". Nel dettaglio: Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato. Venerdì 19. Al Nord: temporali al Nord-Ovest, variabile altrove. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in aumento. Sabato 20. Al Nord: sole e caldo ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti tropicali e super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l'umidità. (ANSA).