(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei Paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, infatti, l'unica versione valida sarà la Cie, la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il dipartimento per per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio che, per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio Comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica, non vale", insieme al ministero dell'Interno, in collaborazione con il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, e realizzata dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Lo spot radio-tv e la campagna social raccontano, con un linguaggio diretto e immediato, tre momenti della vita quotidiana in cui avere la Carta di identità elettronica è importante: l'imbarco su un aereo di linea, un'operazione allo sportello di una banca, fino all'identificazione della maggiore età per l'accesso a un evento in discoteca. Situazioni concrete, tra le tante della vita quotidiana, che mettono al centro un messaggio semplice e inequivocabile: "se non è elettronica, non vale". Si tratta, sottolinea il Dipartimento, di una transizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione del Paese e nel rafforzamento degli standard di sicurezza e innovazione dei documenti di identità. (ANSA).