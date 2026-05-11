(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Previste nei prossimi mesi alcune interruzioni programmate per lavori sulla rete ferroviaria. Lo rende noto Fs. Tra queste la linea AV/AC Milano-Bologna: 10-17 agosto, interruzione di otto giorni tra Piacenza Est e Melegnano. Linea AV/AC Firenze-Roma: 10-28 agosto, interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia. Durante le attività di cantiere, i treni percorrono la linea convenzionale "con allungamenti dei tempi di viaggio". Fs rassicura che saranno garantiti "adeguati livelli di mobilità e di offerta ferroviaria, anche attraverso itinerari alternativi e rimodulazioni del servizio". (ANSA).