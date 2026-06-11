(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Ha cosparso il padre di 73 anni di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo (MIlano) nelle prime ore del mattino sono intervenuti in un'abitazione del paese per un incendio in corso. I militari, con il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e hanno constatato che un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, aveva colpito il padre, 73enne, con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il figlio è stato bloccato ed arrestato dai Carabinieri. Sul posto sta andando il pubblico ministero della Procura di Monza che coordina le indagini per ricostruire l'intera dinamica dell'accaduto, con la presenza del medico legale e della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano. (ANSA).