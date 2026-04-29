(ANSA) - ROMA, 29 APR - Via libera dal Cipess a 1,42 miliardi di euro, di cui circa 428 milioni di fondi europei, per il proseguimento dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione, una galleria ferroviaria di cui sono già stati scavati 47 km di 163 km complessivi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha anche autorizzato la riaggregazione dei lotti costruttivi dell'opera e il nuovo limite di spesa, pari a circa 14,7 miliardi, e approvato il nuovo cronoprogramma, che prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033. Nell'ambito delle opere compensative, autorizzato l'uso di economie a favore del completamento del finanziamento di lavorazioni integrative per il "Teatro Civico di Susa", che viene portato a circa 4 milioni di euro. (ANSA).