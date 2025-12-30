Interessa e cresce in tutta l'Italia il progetto 'da Chicco a Chicco' con un impatto sempre più tangibile quantificabile in numeri significativi: dal 2011 oltre 13.500 tonnellate di capsule esauste sono state recuperate, più di 800 tonnellate di alluminio restituite ai circuiti produttivi, quasi 8.000 tonnellate di caffè residuo trasformate in compost e più di 7.700 quintali di riso generati, equivalenti a oltre 8 milioni di piatti distribuiti nella rete capillare dedicata del Paese.



Sempre a livello nazionale e solo nel 2025, sono stati donati oltre 1.300.000 di piatti di riso, frutto dell’attività coordinata dalle sedi regionali del Banco Alimentare e del lavoro di prossimità di Fondazione Progetto Arca.



“Grazie al nostro progetto Da Chicco a Chicco, un gesto semplice come restituire le capsule esauste può generare - afferma Matteo Di Poce, specialista in Sostenibilità di Nespresso Italiana - un impatto concreto sul territorio e sulle persone, sia a livello locale, come anche qui nel Lazio, sia a livello nazionale”.



“Un ciclo virtuoso, concreto e misurabile, e un progetto - aggiunge - che dimostra chiaramente come economia circolare e solidarietà possano lavorare insieme, trasformando quelli che sono possibili materiali di scarto in risorse preziose per le comunità e per l’ambiente. Un progetto che da oltre 14 anni parla di impegno sul territorio e di supporto concreto alle realtà locali. Ogni anno, la donazione del riso rappresenta per noi un momento importante, di cui siamo estremamente fieri, perché possiamo raggiungere direttamente le persone con un primo aiuto, donando non solo un piatto di riso, ma anche un momento di attenzione e cura”.



“Per noi - commenta Marco Picciaia, presidente del Banco Alimentare del Lazio Odv - il valore di questa collaborazione va oltre la donazione, significa trasformare un bene essenziale come il riso, un alimento nutriente, versatile e presente nelle cucine di tutti, in un gesto concreto di vicinanza verso chi sta attraversando un momento difficile”.



“Questa fornitura - prosegue - ci permetterà di rafforzare e aumentare il quantitativo di cibo che ogni giorno distribuiamo alle strutture caritative del territorio e alle relative famiglie, offrendo un sostegno più stabile e continuativo nel tempo. Ogni chicco che consegniamo è la prova che nulla va sprecato e che, insieme, possiamo generare un impatto reale nella vita delle persone. Siamo grati a Nespresso per aver scelto di camminare con noi in questo impegno quotidiano”.