(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'introduzione dell'Ets2 per il trasporto su strada determinerà un impatto economico stimato tra 4,7 e 11,3 miliardi di euro annui, con forti effetti sui carburanti. È quanto emerge nel rapporto di Cer-Confcommercio sull'impatto del mercato europeo delle emissioni nel trasporto su strada, nel settore residenziale e commerciale e nel trasporto marittimo. La quota principale dell'onere ricadrà sul diesel, con un incremento stimato fino a circa 7,7 miliardi di euro e con un aumento del prezzo che, nello scenario peggiore, potrebbe aumentare di oltre il 17%, mentre quello della benzina di oltre il 14%. (ANSA).