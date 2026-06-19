(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al 'Gruppo Roma' nella morte di Stefano Cucchi". E' quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Cucchi. Nel marzo scorso i Supremi giudici hanno assolto il colonello, Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha, inoltre, rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo. (ANSA).