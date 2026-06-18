(ANSA) - L'AVANA, 18 GIU - Il Partito Comunista al governo a Cuba ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinate ad ampliare lo spazio dell'economia di mercato. Il provvedimento giunge nel mezzo della grave crisi che colpisce l'isola, aggravata dalla pressione politica ed economica degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato. La decisione è stata presa al termine di una sessione plenaria straordinaria tenutasi all'Avana. "Il Comitato Centrale del Partito approva nuove proposte di trasformazioni economiche e sociali", ha annunciato l'emittente pubblica. L'incontro era stato convocato proprio per discutere 20 proposte, i cui dettagli non sono ancora stati diffusi. I cambiamenti strutturali contano già sul forte appoggio dell'ex presidente Raúl Castro. (ANSA).