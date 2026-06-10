(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il Plenum del Csm ha approvato a maggioranza la delibera sulle nuove linee guida per la comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Il testo è passato a maggioranza con 4 voti contrari e 3 astensioni. La delibera sulle linee guida, secondo quanto illustrato nel plenum dalla relatrice Claudia Eccher, punta a rafforzare la tutela reputazionale delle persone coinvolte nei procedimenti, limitano il ricorso alle conferenze stampa e introducono l'obbligo di comunicazioni di aggiornamento sugli sviluppi dei procedimenti. (ANSA).