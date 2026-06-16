(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Cresce ancora il premio dell'ops di Unicredit su Commerzbank. E' oltre il 3%, calcolando l'andamento in Borsa dei due titoli. Unicredit a Piazza Affari scambia a 77,7 euro questo significa che il valore corrente dell'offerta sulle azioni Commerzbank è pari 37,68 euro mentre le azioni dell'istituto tedesco passano di mano a 36,38 euro sul Dax a Francoforte. Oggi è atteso l'ultimo aggiornamento quotidiano sull'andamento delle adesioni. Il dato è però parziale perché considera le adesioni fino alle ore 14 mentre il primo periodo dell'offerta si chiuderà a mezzanotte. I numeri definitivi saranno diffusi venerdì 19 giugno e comprenderanno anche le azioni consegnate nel pomeriggio e nella serata odierna. Dal 20 giugno, per due settimane, e cioè fino al 3 luglio ci saranno i tempi supplementari, come previsto dalla normativa tedesca, in cui chi non ha aderito potrà farlo e consegnare le proprie azioni. I dati definitivi verranno pubblicati l'8 luglio. (ANSA).