(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 04 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa Vladimir Putin a Mosca "in qualsiasi momento". Lo ha dichiarato oggi il Cremlino dopo che il presidente ucraino ha proposto di fissare una data per un faccia a faccia tra i due per porre fine alla guerra. "Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento", hanno riportato i media statali citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che a Putin non era ancora stata mostrata la lettera di Zelensky, nella quale tuttavia il leader ucraino aveva escluso di andare a Mosca. (ANSA).