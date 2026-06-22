(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - I presidenti russo, Vladimir Putin, e quello bielorusso, Alexander Lukashenko, prevedono "di avere contatti a breve" per discutere delle minacce del leader ucraino Volodymyr Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Quelle di Zelensky sono "minacce assolutamente aggressive, un'interferenza negli affari interni di un altro Paese, un'ingerenza nella sovranità di un altro Paese", ha affermato Peskov, citato dalla Tass. (ANSA).