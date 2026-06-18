(ANSA) - MOSCA, 18 GIU - Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e russo Vladimir Putin. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, citato da Interfax. "Certamente, tutto questo non favorisce tali contatti personal", ha affermato Ushakov, riferendosi alle centinaia di droni lanciati negli ultimi giorni sulla Russia, uno dei quali ha colpito un bus nella regione di Bryansk con a bordo una squadra giovanile di calcio bielorussa, provocando la morte di una accompagnatrice e il ferimento di sei persone, di cui quattro minori. (ANSA).