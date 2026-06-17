(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Domani tornerà a casa Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita il 24 aprile scorso, dopo 58 giorni trascorsi nel Centro grandi ustionati del vicino Cto di Torino. Lo ha annunciato - riporta l'edizione di Biella del quotidiano La Stampa - il padre, Lorenzo: "Dovrà ancora essere seguita dai sanitari, sottoporsi a fisioterapia, indossare delle guaine ma l'importante è che sarà a casa. È stato un vero miracolo perché poteva non tornare più". Un pensiero da parte dei familiari della ragazza va a chi non ce l'ha fatta, "e anche a chi si trova ancora in ospedale". Il 26 febbraio la studentessa era stata portata in elicottero a Torino da Zurigo, dove era stata ricoverata per quasi due mesi. Nell'incendio del locale 'Le Constellation' aveva riportato ustioni sul 55% del corpo. (ANSA).