(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - Incontro tra i vertici Ue e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Ue e Regno Unito si terrà il 22 luglio. "Ottimo colloquio con Keir Starmer. Una stretta cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito è fondamentale per la nostra sicurezza, resilienza e prosperità comuni in Europa. Stiamo collaborando a stretto contatto per garantire il successo del nostro prossimo secondo vertice, che si terrà a Bruxelles il 22 luglio", ha scritto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. "È stato un piacere incontrare Keir Starmer a margine del vertice di Évian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente. E della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno. Abbiamo inoltre discusso delle nostre relazioni bilaterali e dei preparativi per il nostro vertice del 22 luglio", ha a sua volta sottolineato, sempre su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).