(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Sono oltre un migliaio le persone arrivate in piazza Castello, a Torino, per partecipare al corteo contro il carovita e il riarmo, promosso dal movimento Torino in Piazza, coordinamento locale di Italia in Piazza. Alla manifestazione prendono parte numerosi studenti universitari, lavoratori e agricoltori, rappresentati simbolicamente anche da un trattore parcheggiato ai piedi del monumento al Duca d'Aosta. In piazza sventolano le bandiere dei sindacati Usb e Cobas, quelle della Palestina e diversi tricolori. Numerosi anche gli striscioni e i cartelli esposti sul monumento. Tra le scritte si leggono "Finché lo Stato si permetterà di prenderci per il cul, ci sentiremo legittimati a farci sentire" e "No al carovita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi". Come annunciato durante l'assemblea cittadina al Campus Einaudi occupato organizzata in preparazione della manifestazione alcuni giorni fa, è stato inoltre allestito un gazebo come presidio permanente di mobilitazione. (ANSA).