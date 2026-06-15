(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - La Corte d'Appello di Londra ha accolto il ricorso del governo britannico di Keir Starmer ribaltando la sentenza dell'Alta Corte che a febbraio aveva giudicato illegale - perché "sproporzionato" - il bando a Palestine Action come organizzazione terroristica. Il gruppo resta dunque fuorilegge - sostenerlo pubblicamente o farne parte costituisce reato - nonostante l'ondata di critiche arrivata per la decisione dell'esecutivo laburista risalente al luglio 2025 e il fatto che gli attivisti pro-pal non siano mai stati condannati per attentati di sorta contro le persone. (ANSA).