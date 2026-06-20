(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L' Umbria con la ciclovia del Trasimeno vince il Green Road Award 2026, undicesima edizione dell'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle "vie verdi" delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento. Il secondo premio va alla Regione Puglia per il Gag, Giro ad Anello del Gargano, mentre al terzo posto ex aequo si posizionano la Regione Piemonte con la ciclovia Via del Mare e la Regione Lazio con la Ciclovia Etruria. Tra le menzioni speciali, di questa edizione, che ha ricevuto ben 33 candidature, la Calabria vince quella per i "Cammini" con il Cammino del Normanno mentre il riconoscimento per le "Ippovie" - novità 2026 - va alla Regione Abruzzo per l'Ippovia Gran Sasso. Ed ancora, la Menzione "Silenzio" - tema dell'Oscar del Cicloturismo 2026 - va alla Regione Toscana per il Grand Tour Costa degli Etruschi. Alla Regione Sardegna la menzione speciale della Stampa per la Shardana Bikeventure. Infine, la Francia si è aggiudicata il riconoscimento quale destinazione straniera bike friendly. La proclamazione del premio, ideato da Ludovica Casellati, ieri sera a Sanremo in onore della Cycling Riviera della Regione Liguria - salita lo scorso anno sul gradino più alto del podio - che oggi viene completata con l'inaugurazione dell'ultimo tratto mancante, da Imperia a Diano Marina. (ANSA).