(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "L'iniziativa di oggi si inquadra in un processo che il Politecnico ha voluto attivare con un premio specifico che è un premio che va a individuare quelle persone che in ambito internazionale sono in grado di dare una visione una guida ad un processo di evoluzione della società. Teresa Ribera con la sua attività, prima in Spagna e poi in Commissione Europea, ha lanciato temi di primario interesse per la società, mettendo sempre al centro gli aspetti legati alla sostenibilità, all'energia e all'ambiente, che sono poi anche caratterizzanti uno dei tre fondamentali del Politecnico di Torino". Lo ha detto il rettore del Politecnico Stefano Corgnati, a margine della cerimonia del PoliTo Foresight and Innovation International Award conferito a Teresa Ribera. (ANSA).