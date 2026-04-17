(ANSA) - ROMA, 17 APR - Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. I contribuenti che aderiscono, ricorda l'Agenzia, verseranno l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Da gennaio scorso, ricorda ancora l'Agenzia, sono disponibili a supporto dei contribuenti, appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere "rottamati", considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall'area riservata del sito, infatti, il servizio indica in automatico i soli debiti "rottamabili", sarà quindi sufficiente selezionare quelli per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la possibilità di richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata. (ANSA).