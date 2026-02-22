(ANSA) - SANREMO, 22 FEB - "Che ne dici se il tuo Lapo, che sta un po' qui e un po' là, una di queste sere viene a Sanremo?". Ospite a Che tempo che fa, Carlo Conti 'arruola' Ubaldo Pantani, ospite fisso del programma di Fabio Fazio, spesso nei panni di Lapo Elkann. "Vuoi Lapo? Sarà felice, hai già Frassica", replica Fazio. "Nino viene sabato sera perché lancia le due serate che condurrà nei sabati successivi al festival", spiega Conti, precisando poi che la sua idea è di aver il comico "come co-conduttore, magari nella serata del giovedì se è libero". "Sono felice, non me l'aspettavo", il commento di Fazio, che poi introduce in studio Pantani appunto nei panni di Lapo: "Accetto con grande piacere perché si tratta di un evento al quale non si può dire di no. Si tratta di un festival della canzone italiana, quale canzone si scopre lì". (ANSA).