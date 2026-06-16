(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "No". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervistato sul canale YouTube da Andrea Scanzi, risponde a chi chiede se dia per scontato l'ingresso di Matteo Renzi nel campo progressista. "L'obiettivo primo -aggiunge - è cambiare l'Italia. Sicuramente c'è un problema di affidabilità dei compagni di viaggio. Non dobbiamo creare un'accozzaglia, un caravanserraglio, perché altrimenti si vincono le elezioni e poi ci si scioglie come neve al sole". "Bisogna costruire un progetto - prosegue - e vedere poi se allargare a chi e come, ma con garanzie e paletti se si dovesse arrivare ad allargare. La foto di oggi ci dice che in questo momento il progetto è in mano a forze che si sono predisposte a lavorare insieme. Tutto quello che verrà non lo do per scontato, sarò il primo a pormi il problema della durata e della stabilità del governo". (ANSA).