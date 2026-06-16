(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "In questi giorni sui giornali leggo che con i 209 miliardi del Pnrr che abbiamo conquistato in Europa e con cui abbiamo finanziato anche il programma GOL, ideato dall'allora ministra Nunzia Catalfo, 2 milioni di persone si sono formate e riqualificate, ritrovando la strada del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno. Malgrado le modifiche e i tagli fatti dal Governo Meloni, ho visitato nuovi asili nido che aiuteranno famiglie e giovani coppie: strutture finanziate sempre grazie a quel Pnrr senza cui l'Italia sarebbe in recessione. Questo abbiamo lasciato noi. Il Governo Meloni, finita la sua esperienza, che farà? Il tour degli stabilimenti di armi e munizioni realizzati in Germania grazie al Piano di Riarmo europeo? Guarderà gli oltre 13 miliardi bloccati per anni sul plastico del Ponte, coi progetti bocciati e le inchieste per corruzione? Tocca a noi voltare pagina dopo 4 anni in cui hanno dimenticato l'interesse nazionale, senza alcuna strategia". Lo scrive sui social il leader di M5s, Giuseppe Conte. (ANSA).