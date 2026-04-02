(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Non abbiamo ancora deciso nulla perché, come ho già detto, è importante definire un programma condiviso, un programma che coinvolga il contributo della società civile. Una volta condiviso, poi ci porremo questo tema di scegliere un candidato, un leader". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite di 'Dritto e rovescio' su Rete4, risponde a chi chiede se sarà lui il candidato premier del campo largo alle prossime politiche. "Io ho aperto, - aggiunge - ma sono stato l'ultimo a parlare di primarie, ne hanno parlato tutti. A un certo punto, ho visto quel voto referendario, quella grandissima partecipazione dei cittadini e ho detto 'qui c'è voglia di partecipazione'. Allora apriamo alle primarie che non solo nella nostra tradizione, ma sono nella tradizione del Partito Democratico e di altre forze politiche. Però ho detto: chiamiamo tantissimi a partecipare e a contribuire anche alla scelta del leader che può essere più competitivo". (ANSA).