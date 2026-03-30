(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo) "ha approvato alcuni importantissimi emendamenti al Dl Bollette che rivoluzionano il settore del telemarketing". Lo afferma Consumerismo No Profit, che parla di provvedimenti "salva-consumatori". "Gli emendamenti approvati ieri rappresentano uno tsunami su tutto il comparto del teleselling. - spiega l'associazione - Saranno infatti legalmente nulli i contratti per forniture di luce e gas siglati al telefono se l'utente non ha espresso formale consenso all'utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Le società energetiche, poi, dovranno avere una identificabilità telefonica obbligatoria e l'Agcom potrà ordinare il blocco delle linee telefoniche usate dai professionisti per chiamate indesiderate. Prevista anche l'inversione dell'onere della prova: spetterà al venditore dimostrare il consenso preventivo fornito dall'utente contattato. Gli emendamenti approvati - a firma di Alberto Gusmeroli (Lega), Silvio Giovine (Fratelli d'Italia), Luca Squeri (Forza Italia), Alberto Luigi Barabotti (Lega), Carmen Letizia Giorgianni (Fratelli d'Italia) e Massimo Milani (Fratelli d'Italia) - prevedono infatti che "Il professionista potrà contattare il consumatore per telefono, anche attraverso l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto […] I contatti telefonici dovranno essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifichi univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto al comma 8-bis e al presente comma sono nulli". "Ove Agcom accerta che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate". (ANSA).