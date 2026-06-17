(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Bolle informative, messaggi pubblicitari nascosti, utilizzo aggressivo della gamification e un eccesso di informazioni che disorienta l'investitore e può spingerlo a un'operatività compulsiva. Nel nuovo quaderno FinTech "La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale", la Consob evidenzia i principali rischi che l'investitore retail si trova a fronteggiare nell'ecosistema della comunicazione finanziaria su web e social. Il Quaderno delinea i nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali individuando quattro categorie diverse. La più nota è quella dei finfluencer, gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse, legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi anche i Neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio di trasformare in gioco un'attività di investimento. Infine, le Academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in casi limite spariscono nel nulla. Accanto alle Academy, un fenomeno vicino è quello delle Prop Firm che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification (l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti), senza dover impegnare il proprio capitale ma prevedendo un esborso per un corso/abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale ha poi contribuito anche alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e alla 'clonazione' di personaggi reali per truffare gli investitori. (ANSA).