(ANSA) - TORINO, 30 MAR - La seduta del Consiglio regionale del Piemonte prevista per domattina è stata sconvocata stasera dal presidente dell'Assemblea, Davide Nicco. A quanto si apprende, preso atto dell'accordo di tutti i capigruppo, il presidente ha cancellato la seduta di domani, essendo venuto meno l'unico argomento del Consiglio stesso, al netto degli ordine del giorno. I consiglieri si aggiornano dunque alla capigruppo di mercoledì. L'appuntamento di domani alle 10 aveva infatti in programma comunicazioni sul caso del ristorante Le 5 forchette, su cui a Roma è aperta un'indagine e di cui alcuni politici di Fdi avevano acquisito per qualche tempo quote con Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione per reati con aggravante mafiosa. La vicenda aveva riguardato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dimessosi il 24 marzo, ma anche esponenti piemontesi del partito, quali Elena Chiorino, che aveva lasciato pochi giorni fa la vicepresidenza, mantenendo le deleghe al Lavoro e all'Istruzione. L'opposizione aveva presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Chiorino anche come assessora. Chiorino però si è già dimessa nel tardo pomeriggio di oggi. La questione coinvolge inoltre il consigliere regionale Davide Zappalà e Cristiano Franceschini, assessore comunale a Biella, che si è dimesso nel pomeriggio. (ANSA).