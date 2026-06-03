(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana, Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della Rivoluzione, ha messo in guardia contro "una valanga di missili e droni" in caso di una nuova aggressione statunitense. "Ad ogni colpo e ad ogni aggressione risponderà una valanga di missili e droni", ha scritto su X, dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Qeshm, che sono stati oggetto di attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrein. (ANSA).