(ANSA) - ROMA, 03 APR - Per Pasqua "gli italiani spenderanno 1,7 miliardi (+13% sul 2025). L'inflazione gonfia i prezzi e svuota i carrelli: 6 italiani su 10 tagliano i consumi", rileva Confcooperative "È la Pasqua dell'incertezza per le famiglie italiane tra conti economici e una primavera che stenta ad affermarsi": secondo le stime elaborate dal centro studi di Confcooperative "la spesa complessiva per le festività pasquali raggiungerà 1,7 miliardi di euro, registrando un incremento di 200 milioni rispetto al 2025. Una crescita determinata dalla spinta inflativa: maggiore spesa a fronte di minori consumi". "Il dato più allarmante - viene sottolineato - riguarda le intenzioni di acquisto delle famiglie: il 60% degli italiani dichiara che limiterà le spese al minimo indispensabile". (ANSA).