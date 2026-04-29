(ANSA) - ROMA, 29 APR - Le concessioni balneari rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2030 - o fino al 31 marzo 2031 se si presentano difficoltà oggettive nelle gare - in caso di danni alla costa provocati dall'erosione e di "eventi meteorologici di eccezionale intensità" come quelli che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a gennaio scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo prevede un emendamento della Lega al dl Commissari approvato in Commissione Ambiente del Senato. L'emendamento sancisce dunque una proroga di tre anni rispetto all'attuale scadenza delle concessioni fissata al 30 settembre 2027. (ANSA).