(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Dai casi del pronto soccorso dell'ospedale di Foligno ad Haiti "dove si evita di andare a farsi curare per paura di essere colpiti in strada"; poi lo Yemen e Gaza. Insomma, dovunque ci sia qualcuno ferito da curare, anche in mezzo alla guerra, e non ci sono strutture sanitarie. E' la vocazione di Filomena Scarano, medico specializzata in emergenza urgenza che lavora con Medici senza frontiere. Originaria della provincia di Napoli vive da un paio d'anni a Perugia. La dottoressa Scarano lavora a Foligno ma nonostante la sua giovane età ha già alle spalle una consolidata esperienza in prima linea. "Sei mesi in Yemen appena specializzata - racconta all'ANSA -, poi Gaza prima dell'ultima guerra e un campo profughi in Bulgaria. Quindi Haiti da novembre a febbraio scorso". La sua scelta professionale è dovuta proprio a Medici senza frontiere. "Ero al liceo - ricorda Filomena Scarano - quando vidi una loro attività. E' bellissimo pensai ma per fare tutto questo devi essere anche un pò matta oltre ad avere una grandissima determinazione". (ANSA).